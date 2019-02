Venezolanos en Australia protestan en rechazo a Nicolás Maduro

Venezolanos resididos en Melbourne, Sidney y Canberra, Australia, salieron a protestar este sábado en contra de Nicolás Maduro y para exigir el regreso de la democracia en el país.

Imágenes difundidas en Twitter muestran que los manifestantes salieron con pancartas y banderas tricolor. “Gracias Australia por apoyar la libertad”, escribieron en los carteles.

Juan Guaidó, presidente interino de la República, convocó a una movilización nacional e internacional para exigir el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

#Venezuela #2FVenezuelaEnLaCalle Demonstration in #Melbourne for the return to democracy and freedom in Venezuela pic.twitter.com/6POsjmMXid