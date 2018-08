Habitantes de Los Teques, estado Miranda, protestaron en la avenida Bermúdez en rechazo a las nuevas medidas económicas que anunció Nicolás Maduro el pasado viernes.

El periodista Daniel Murolo informó que los manifestantes salieron a la calle como forma de rechazo ante el nuevo plan económico del gobierno. “Paquetazo rojo. Maduro es hambre”, se lee en los carteles de la protesta.

"Y no, y no, y no me da la gana, una dictadura igualita a la cubana", gritaban los ciudadanos que tomaron la calle sin impedir el tránsito de vehículos en la zona.

Los comercios de la zona permanecieron cerrados durante este martes.

#21AGo 10:29am Manifestantes toman la avenida Bermúdez de Los Teques, rechazan medida económicas del gobierno nacional pic.twitter.com/vEke3hcjUE — Daniel Murolo (@dmurolo) 21 de agosto de 2018