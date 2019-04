Vecina de Bella Vista: “O nos resuelven o que nos den el poder a nosotros”

Vecinos de Bella Vista colocaron una barricada en el Puente Los Leones, en las cercanías del Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño, para rechazar la falta de servicios básicos, especialmente la luz y el agua.

“Tengo cuatro días que no me baño porque no hay agua. Tengo un televisor quemado porque se dañó con la cuestión de la luz. O nos resuelven o que nos den el poder a nosotros”, expresó una de las venezolanas que se encuentra en el lugar,

Por otro lado, otro ciudadano exigió a Nicolás Maduro que salga del poder y aseguró que la situación actual del país es insostenible.

“Queremos que Maduro renuncie. Esta situación ya no se aguanta, ¿hasta cuándo vas a tener a Venezuela muriéndose de hambre por una caja CLAP que no resuelve la situación de este país?”, preguntó.

“Vete para Cuba, Maduro. Vete tú y tus rusos para donde quieras, pero déjanos sacar a este país nuevamente adelante”, dijo.

"Renuncia Maduro, esta situación ya no se aguanta. Vete Maduro tú y tus rusos para donde tú quieras, fuera Maduro. Vete", expresó manifestante desde el Puente Los Leones. Reporte @Luiskparada #TVVNoticias por: https://t.co/VIlYfYZbiV pic.twitter.com/jrepqNCIa0 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 1 de abril de 2019