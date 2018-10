Trancaron calles en San Cristóbal para exigir abastecimiento de gas

Habitantes de San Cristóbal bloquearon este martes, por segundo día consecutivo, la quinta y séptima avenida para exigir el suministro de gas.

Los ciudadanos trancaron la entrada al viaducto viejo con los cilindros de gas vacios, reseñó La Nación de Táchira.

“Nos informaron que para el día viernes, como se les ocurre que vamos a esperar hasta ese día”, dijo Iris Peñaloza.

La mujer detalló que cerca de 500 familias no tienen gas doméstico. “Algunos disponemos de cocina eléctrica, pero si se nos va la luz no podemos cocinar. Además no tenemos para comprar todo los días alimentos en la calle”, aseguró Peñaloza.

Con información de La Nación