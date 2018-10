Trabajadores universitarios protestan por impago de contratos colectivos

El sindicato de trabajadores universitarios protestó este martes para exigir el cumplimiento de los contratos colectivos y entregaron un documento en el Ministerio de Planificación.

"Nos están paganado semanal 600 bolívares, el que cobra más no llega a mil bolívares. El salario no me alcanza ni siquiera para un pedazo de queso, en el pasaje del transporte se nos va todo"; dijo una trabajadora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Por otra parte, un representante del sindicato de trabajadores de la cancillería denunció que han sido perseguidos por funcionarios del Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional (Sebin) para intentar amedrentarlos para que cesen las protestas de trabajadores en todo el país.

"Vamos a ir a las últimas instancias. Si es de ir a Miraflores, iremos sin miedo", dijo el representante en una transmisión a VPItv, acerca de las diversas manifestaciones que realizarán para que cumplan con las exigencias salariales requeridas.

