Trabajadores de la salud protestan por bajos sueldos en Carabobo

Este lunes trabajadores del sector salud de Naguanagua, estado Carabobo, comenzaron a protestar por los bajos salarios que reciben por su labor.

Explicaron que cobran 1.400.000 bolívares mensuales, monto que no les alcanza para cubrir sus gastos.

Señalaron que su sueldo base es de 500.000 bolívares. “Necesitamos una remuneración que nos haga vivir dignamente", comentó una empleada a Venezolanos por la Información (VPI).

Por otro lado, denunciaron que los pacientes están muriendo por la falta de alimentos, medicinas e insumos.

“La hambruna está matando a nuestros pacientes, no hay medicina, no hay sueros, no tenemos nada", comentó otro trabajador.