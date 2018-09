Trabajadores de la salud protestan en Maracay por mejoras salariales

Representantes del sector salud del Hospital Central de Maracay, estado Aragua, denunciaron las condiciones del recinto y exigieron mejoras salariales.

“No podemos pagar la inscripción de los niños en la escuela, ni los útiles. ¿Cuál es la respuesta? Morirnos de hambre”, manifestó un trabajador.

Aseguró que desde hace tres meses están exigiendo el cumplimiento de sus derechos para poder trabajar y atender a los pacientes.

"No podemos ver a un paciente porque no tenemos como anestesiarlo, porque no hay cómo".