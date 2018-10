Trabajadores de empresas básicas cerraron vías de acceso a Puerto Ordaz

Los trabajadores de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, protestan este lunes para exigir mejoras salariales y el cumplimiento de los contratos colectivos.

Desde la 4:00 am los manifestantes comenzaron a quemar cauchos para exigir el respeto a los tabuladores salariales.

"Queremos salarios, contratos colectivos y tabulador, todo los que nos han quitado. Con quinientos bolívares no come nadie, no alcanza para comida, para medicinas, para nada", expresó uno de los manifestantes.

En el sector ubicado entre el Peaje de Puerto Ordaz - Bolívar y el Portón 1 de Sidor los manifestaron quemaron un autobús como medida de protesta.

#Guayana #8Oct 7:33 am | Otro día. Misma situación: Trabajadores exigen que se respete el tabulador de los sueldos y salarios de las empresas básicas. Se mantienen a la altura del Portón I de #Sidor así como en otras avenidas de la ciudad. pic.twitter.com/DKlU1tm0JB — Pableysa Ostos (@PableOstos) 8 de octubre de 2018

Lunes #08deoctubre, Protesta en este momento en el estado bolivar por parte de los trabajadores de las empresas basicas, cerradas todas las vías de acceso a la ciudad de Puerto Ordaz, nadie sale, nadie entra. @maibortpetit @AlbertoRodNews @AlbertoRavell @GEDV86 pic.twitter.com/jKmr788Z9F — Carlos Perez ® (@carlosjperez68) 8 de octubre de 2018