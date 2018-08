Trabajadores del sector petrolero protestaron por mal manejo de Pdvsa

Trabajadores del sector petrolero protestaron, este lunes, y exigieron una reunión con el presidente Nicolás Maduro para el control de la industria de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y su correcto manejo.

"Los que están controlando el ministerio son autoridades que no están escuchando a los trabajadores y no saben como manejar la industria" indicó una de las trabajadora de Pdvsa durante una transmisión de VPItv.

Los trabajadores piden hablar con el presidente y exponerle la crisis del sector petrolero. "Tenemos una situación interna que entendemos, queremos que venga a Nicolás y vea la situación que hay en nuestro ministerio. No nos quieren permitir entrar a la reunión con Nicolás" dijo la empleada.

