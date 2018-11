Trabajadores del Ministerio de Petróleo denunciaron atropellos salariales

Trabajadores del Ministerio de Petróleo protestaron este martes en las adyacencias de la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ubicada en La Campiña, municipio Libertador de Caracas, debido al incumplimiento de los beneficios laborales por parte de la directiva de la entidad pública.

Los empleados se agruparon en frente de las instalaciones y sostenían banderas con mensajes relacionados con el derecho al trabajo. "¿Dónde están los pagos?" y "Justicia laboral y salarial", fueron algunas de las consignas que coreaban ante el personal de seguridad.

Deinys Montilla, trabajadora de la institución, denunció que tiene una sanción desde el 28 de octubre porque defendió los beneficios contractuales de todos los empleados y por haber denunciado a las autoridades del ministerio, quienes, a su juicio, no apoyan al presidente Nicolás Maduro.

"Nos encontramos en una situación bien grave. Doralys Figueroa, directora de Recursos Humanos, entregó una circular a los jefes para que se hiciera un instructivo de régimen disciplinario a los trabajadores. Por defender los derechos laborales de los trabajadores fui separada de mi puesto de trabajo y me están solicitando el desafuero", comentó Montilla a El Nacional Web.

La empleada de la institución advirtió que no la dejan ingresar a las instalaciones a pesar de que su hijo, que tiene una discapacidad, debe ser atendido por el pediatra. Añadió que desde la directiva del ministerio han amenazado con sustituir trabajadores, con años de experiencia, por personal del plan Chamba Juvenil.

"Yo tengo un hijo con una discapacidad, y no me dejan ingresar. Me dicen que tiene que pasar con otra persona. Y su abuela también tiene una discapacidad auditiva. Esto es un gran atropello. Y ahora nos han amenazado con que nos van a cambiar por Chamba Juvenil", detalló.

Aseguró que se han incumplido los beneficios contractuales y que son calificados por el director de Presupuesto como mercantilistas.

"Estamos pidiendo que se respeten nuestros beneficios contractuales. Nos han perjudicado incluso antes de toda la problemática de las tablas salariales. Desde marzo no nos pagan el bono de productividad, ni el bono recreacional ni el pago de calidad de vida. Nuestros jubilados incluso no han percibido beneficios como el bono de alimentación. Lo que hacen es burlarse", explicó.

Algunos trabajadores mostraban preocupación de ser fotografiados por manifestarse | Foto: Cristian Briceño

Miguel Ángel Maldonado, jubilado de la entidad, alertó que el tren Ejecutivo del Ministerio coarta el derecho a la protesta de los trabajadores.

"Estamos acá defendiendo nuestros derechos, que al final terminan siendo los de todos los trabajadores, porque eso va en escalada. Primero empiezan con nosotros los jubilados, nos quitan bonos que hemos estado percibiendo. Después van con los activos y luego con trabajadores de Pdvsa. Les hacemos un llamado a las autoridades a que expliquen lo que pasa", señaló Maldonado.

Indicó que el salario decretado de 1.800 bolívares no contempla los bonos que ya se estaban percibiendo. "El decreto de aumento de salario no dice eso. Ahora se rumora que quieren hacer como que los bonos están integrados en ese salario, lo cual no es así. Además con ese aumento no compras nada ya".

Los trabajadores pitaban y gritaban "Únanse" al personal que entraba a las instalaciones. Al momento de llegar los medios de comunicación, parte del personal expresó su preocupación de que los estuvieran grabando. "Ya nos tienen retratados y grabados. Esas cámaras de seguridad al frente de la reja solo funciona cuando protestamos. No nos queda más que protestar", dijo un manifestante.