Trabajadores de Fe y Alegría exigen mejoras salariales en Mérida

Este martes en la mañana trabajadores de Fe y Alegría se encuentran protestando en el estado Mérida. Los manifestantes realizan un "pancartazo" para pedir salarios que estén acorde con la situación económica del país.

"Nuestra educación no se detiene, nuestro personal no se rinde, pero el sueldo no alcanza", se lee en una de las pancartas.

Los empleados de Fe y Alegría han realizado diversas protestas en lo que va de año para exigir a las autoridades mejoras económicas y laborales en los diferentes sectores de trabajo en el país.