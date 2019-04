El testimonio de una manifestante en Chacao: “Se me dañó toda la comida”

Una ciudadana del municipio Chacao, que está protestando en las calles, aseguró que debido a los apagones ocurridos en marzo se le dañó toda la comida que tenía refrigerada en la nevera.

"Se me fue la luz por más de 24 horas y se me dañó todo", advirtió la mujer en una entrevista ofrecida a TVVenezuela, y agregó que no cree que se trate de saboteo, como dice el oficialismo.

"A mí que no me vengan con esas cosas. Eso es falta de mantenimiento", señaló.

Salió a las calles aunque desconocía la convocatoria del simulacro de la Operación Libertad. "Pero tenemos que ayudar, en lo que sea. Si se marcha hacia Miraflores, yo estaría en primera línea", sentenció.

Las protestas de este 6 de abril, convocadas por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional, pretenden expresar el rechazo ciudadano a las fallas en los servicios básicos que afectan al país.