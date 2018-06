Pacientes oncológicos del hospital Padre Machado, ubicado en el Cementerio, protestaron este martes en rechazo a las carencias del centro de salud y la falta de tratamientos para atender sus enfermedades.

Luis Escobar, presidente de la Fundación para la Garantía, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos, dijo que en el recinto hospitalario no se realizan exámenes de ningún tipo debido a la falta de reactivos.

Explicó que el aire acondicionado y el aparato de rectoscopia no funcionan. Además dijo que los laboratorios, bancos de sangre, servicios de rayos X y de radiología están inoperativos.

“Todas las salas de este hospital, que es uno de los mejores oncológicos del país, no están funcionando”, señaló.

Agregó que el destino del paciente no es positivo ante la falta de medicamentos. “Cuando el médico le entrega el diagnóstico al paciente se tranca el juego porque no hay los medicamentos. Podemos tener el mejor oncólogo del país, pero si no tenemos los medicamentos el destino del paciente es morir”, expresó.

Escobar agregó que realizaron un oficio para exponer los problemas de los pacientes al ministro de Salud, Luis López, pero no los atendieron.

“Lamentablemente el Estado venezolano no se ha hecho presente. Hicimos un oficio para pasárselo al ministro con todos los problemas que tienen los pacientes oncológicos y ni siquiera nos recibieron la comunicación”, comentó.