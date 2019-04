Sector salud protestó por la falta de medicamentos

Médicos, enfermeros y miembros de la Federación de Trabajadores de la Salud protestaron este jueves por la falta de medicamentos que hay en el país.

María Fátima Garcés, directora de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela, indicó que en los hospitales del país no hay reactivos para el diágnostico de las enfermedades. "Una persona que tiene una enfermedad tiroidea no cuenta con los reactivos y los que se consiguen hay que pagarlos en dólares", dijo.

Señaló que han registrado casos de hepatitis pero no han podido realizar el estudio de serología para diagnosticar las afecciones. Indicó que que el Instituto de Higiene no cuenta con reactivos.

"La situación con los apagones empeoró la situación de los hospitales. Se dañaron algunos de los equipos que tenían porque no tenían protectores", agregó.

Por su parte, una estudiante de la Escuela de Bioanálisis de UCV denunció la situación en la que estudian actualmente.

"No podemos seguir en las condiciones que estamos, nos suprimen las prácticas de laboratorio porque no hay reactivos. No hay profesores y tenemos una deserción estudiantil muy alta", señaló.

