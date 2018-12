Reprimieron a ciudadanos mientras reclamaban pernil al gobierno

Vecinos del sector Comoruco, de Altagracia de Orituco (Guárico), fueron reprimidos este viernes mientras protestaban por el pernil ofrecido por Nicolás Maduro

La periodista Maryorín Méndez difundió unas fotos en las que se observa a ciudadanos heridos por perdigones presuntamente disparados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

Jesús Hernández, miembro del partido político La Causa R, explicó que las manifestaciones ocurrieron en San José de Chirica dejó varios heridos en Guayana.

Maduro anunció el pasado jueves que "repartiría 20.000 toneladas de pernil mediante las cajas CLAP", y que serían distribuidos a precios "solidarios".

Cuando hablo que la represión en #Guayana hacia protestas por falta de comida ha aumentado, me refiero a cosas como las que ven en este video. Es de ayer #6Dic en la Av. Antonio de Berrios, en El Roble.



Esto hasta hace poco no ocurrió. Hoy ya no importa el motivo, reprimen todo pic.twitter.com/WclndZTe47