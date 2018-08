Protestaron en Margarita por falta de agua, luz y gas

Habitantes del sector El Manzano en el municipio Mariño, estado Nueva Esparta, trancaron la avenida Rómulo Betancourt como medida de protesta por la falta de los servicios de agua, luz y gas.

“Estamos aquí protestando porque no tenemos luz desde ayer. Estamos en decadencia”, dijo una manifestante.

Un hombre indicó que los ciudadanos sufren la falta del servicio eléctrico, por lo que los delincuentes “se aprovechan” de la situación.

“Estamos denunciando que no tenemos luz, no tenemos agua y no tenemos gas. Una vecina tuvo que botar su comida por falta de luz”, dijo otro vecino de la zona.

Al lugar llegaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana quienes pretendían disolver la protesta.

#25Ago | Los vecinos del sector Manzano I trancan la Av Rómulo Betancourt en protesta por el colapso de servicios:



- Sin electricidad

- Sin Agua

- Sin gas



"Tuvimos que arrancar ramas para cocinar, se nos pudrió la comida y tuvimos que botarla. No aguantamos más"#Denuncia pic.twitter.com/YZVQrKaPBi — Joseline Valderrama (@Josie_valderram) 25 de agosto de 2018

En respuesta a su protesta, lejos de soluciones fueron arremetidos por la GN quienes agresivamente querían quitarlos de la vía.



Sabemos que sólo en #Libertad conseguiremos la Venezuela que todos queremos.#FueraMaduro #UnPaísRicoDeVerdad pic.twitter.com/gBiDHeCcMR — Joseline Valderrama (@Josie_valderram) 25 de agosto de 2018

1. Los vecinos del sector "El Manzano I" (Municipio Mariño), decidieron cerrar la Av.Rómulo Betancourt como protesta, pues llevan 2 días sin luz, el agua llega cada 20 días, tienen problemas con el gas y el alumbrado público es inexistente.#NuevaEspartaProtesta pic.twitter.com/1MFwIVR4lt — Andrés Rivas (@AndresRivasUDO) 25 de agosto de 2018