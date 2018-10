Trabajadores de la Maternidad Concepción Palacios protestan este martes en defensa del contrato colectivo y mejoras salariales.

Denunciaron que la crisis del transporte en el país entorpece el cumplimiento de horario laboral, y las autoridades centro médico sancionan a los empleados.

“El paro prácticamente no lo estamos haciendo nosotros. Se nos está obligando a no cumplir con nuestras labores por no tener los insumos necesarios”, manifestó un médico.

El personal médico que labora en la Maternidad aseguró que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha atendido sus demandas.

#16Oct Sector salud protesta en la Maternidad Concepción Palacios #Caracas donde los sueldos de un Bioanalista son de 600 BsS semanales (1 kilo de queso) pic.twitter.com/QS1GzyOxwB — Ismael A Mata Rojas (@IsmaelMataVP) 16 de octubre de 2018

�� #AHORA Trabajadores de la maternidad Concepción Palacios regresaron a las calles para exigir mejoras salariales y discusión del contrato colectivo. Aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho caso omiso a sus demandas #16Oct https://t.co/ln3r4T6Fzu pic.twitter.com/kGcdnDK2Mk — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 16 de octubre de 2018

#AHORA 10:45 AM- Sector salud protesta en la Maternidad Concepción Palacios donde los sueldos de un Bioanalista son de 600 BsS semanales (1 kilo de queso) #16Oct pic.twitter.com/X2553cj0tK — Luis Gonzalo Pérez (@luisgonzaloprz) 16 de octubre de 2018