Profesores protestan frente al Ministerio de Educación

Trabajadores del sector educativo protestan la mañana de este miércoles a las afueras del Ministerio de Educación para exigir al ministro Aristóbulo Isturis que cumpla con los contratos colectivos.

Las personas se encuentran en el lugar mientras sostienen pancartas con mensajes alusivos a su protesta. En algunos muestran la relación del salario que reciben con el precio de ciertos productos básicos.

“Con hambre y miseria no hay salud ni educación”, se puede leer en uno de los carteles. Una de las trabajadoras aseguró que se mantendrán en las calles para protestar.

Carmen Guerra, jubilada del Ministerio de Educación: Gano 3000 bolívares y no me alcanza, estoy flaquita porque no tengo para comprar. Le estamos haciendo un llamado al ministro Aristóbulo Istúriz que nos atiende y no nos desprecie porque siempre hemos trabajo juntos #TVVenezuela pic.twitter.com/UpSGzYFeh6