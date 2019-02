PNB reprimió con gas pimienta a caraqueños en la avenida Vollmer

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intentaron dispersar a los ciudadanos que protestaron en la avenida Vollmer de Caracas con gas pimienta, pero los mismos volvieron a juntarse para continuar su paso hacia la Carlota.

"Estamos saliendo de nuevo en la avenida Vollmer a pesar de las acciones de la PNB. Ustedes, policías, son irresponsables a acatar las órdenes de la dictadura, no nos detendrán, aquí no hay miedo", señaló Rogelio Díaz, ex concejal del municipio Libertador de Caracas.

A pesar del amedrentamiento por parte de los cuerpos de seguridad, los caraqueños no detuvieron su paso y continuaron su marcha hacia el punto de encuentro de la capital del país.

Por otra parte, en distintos puntos de la ciudad como Santa Fe, Los Dos Caminos y Altamira las personas iniciaron las actividades de calle convocadas por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria al territorio nacional.