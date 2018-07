Personas de la tercera edad protestan en El Paraíso por pagos de pensiones

Un grupo de personas de la tercera edad protesta en las inmediaciones de la urbanización El Paraíso para exigir el pago de sus pensiones.

Los pensionados trancaron una calle de la zona caraqueña con unos escombros que encontraron. Hasta el momento no hay presencia de efectivos policiales cerca del lugar.

"Me paro a las 2:00 am, llego a las 4:30-5:00 am al banco. De qué nos sirve que nos aumenten la pensión si no se consigue nada. El presidente nos ofreció la pensión completa y solo nos dan 2.000.000", indicó Suglé Mora, una de las pensionadas que estaba protestando en el lugar.

Por su parte Lourdes Villegas, una señora de 62 años, pidió la presencia del presidente Nicolás Maduro para que constate la situación de los pensionados en El Paraíso. "Que venga para que le dé dolor y pena ver cómo está gobernando este pueblo que se está muriendo de hambre mientras él (Maduro) está bien gordo. No tenemos medicamentos, no hay hospitales, no hay agua y no hay insumos", manifestó.

En otras zonas de Caracas y el interior del país se han registrado manifestaciones por parte de los pensionados para exigir el pago de su remuneración mensual, la cual quedó en 3.200.000 bolívares (1,20 dólares aproximadamente si se toma como referencia la tasa de cambio de las remesas aceptada por el gobierno que se encuentra en 2.500.000 de bolívares).

Distintos voceros y organizaciones rechazan los pagos mensuales que reciben los abuelos por no alcanzarles ni siquiera para comprar un kilo de carne. Sin embargo, aún no reciben respuesta por parte del gobierno.