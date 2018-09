Pensionados llegaron a la Defensoría del Pueblo

La concentración de los pensionados, convocada este martes, llegó a la sede de la Defensoría Del Pueblo para exigir el pago correspondiente en efectivo de la pensión.

La protesta inició en Parque Carabobo y luego los manifestantes se dirigieron a la sede para entregar un documento con la exigencia de la remuneración en efectivo por parte de las entidades bancarias.

"Nosotros tenemos un sistema de mafia, aquí no hay gobierno, Maduro no gobierna, a el lo gobiernan, si no se va nos moriremos todos de hambre" indicó un pensionado.

Alfredo Ruíz, defensor del pueblo, no atendió las exigencias de los pensionados que llegaron a la sede de la Defensoría.

Luis Cano, presidente del Frente Amplio de Jubilados y pensionados Unidos por la Homologación y Cesta Tickets (Ufajup), indicó que se apersonó un funcionario de quinto nivel que se comprometió a remitir el documento a Ruíz.

Durante las últimas semanas se han registrado largas colas de los aultos mayores para recibir el dinero en efectivo del pago correspondiente a la pensión de 450 bolívares soberanos.

