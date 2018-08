Padre de Miguel Castillo: Tengo que luchar por mi hijo

Luis Castillo, padre de Miguel Castillo, joven fallecido en las protestas antigubernamentales de 2017, estuvo presente en el homenaje que realizaron este jueves a las víctimas que murieron en las protestas desde el año 2014 hasta el 2018.

Castillo dijo, en exclusiva para El Nacional Web, que se encontraba en el lugar para honrar la memoria de todos los jóvenes fallecieron defendiendo sus ideales. Aseguró que aquellos que perdieron la vida lo hicieron por la libertad y la democracia del país.

“Con este tipo de actividad queremos que el país los recuerde y siempre los tenga presente, yo no quiero que le país los olvide”, dijo el padre de Miguel Castillo.

Luis Castillo quiere que la lucha de su hijo y demás jóvenes no haya sido en vano pues apostaron por un país con más oportunidades y mejor calidad de vida.

“Quiero creer que su lucha fue por un país mejor, sabemos que con este gobierno no es fácil, no vamos a llegar a ninguna justicia porque el fiscal general no actúa y no hay ningún avance en las investigaciones, todos los casos están estancados, sin embargo la lucha de ellos fue una lucha por todos”, destacó Castillo.

Hizo un llamado a la población para que proteste de forma pacífica en las calles del país. Pidió a la ciudadanía no olvidar que 224 muchachos perdieron la vida mientras luchaban por restaurar la democracia en Venezuela.

“Lo que yo quiero es que la gente se despierte y que protesten. Yo seguiré apoyando este tipo de actividades, tengo que luchar por mi hijo y por todos aquellos fallecidos injustamente”, expresó Castillo.

Finalmente instó a los venezolanos a que no se rindan pues está convencido de que en algún momento debe haber justicia y en algún momento el gobierno debe pagar por todo lo que le han hecho al país y a los venezolanos.