Pacientes renales de Táchira protestaron para exigir tratamiento

Un grupo de pacientes renales se concentró a los alrededores de la Defensoría de Pueblo, en el estado Táchira, para exigir que se garantice el tratamiento de diálisis.

Victoria Moncada, quien es paciente renal desde hace cinco años, señaló que los pacientes del Centro Clínico padecen una crisis “muy fuerte”, reseñó La Nación de Táchira.

“El problema es tan grave que esta semana, que están aplicando un plan de contingencia, solo me dializaron una vez. Espero y aspiro, con el favor de Dios, que hoy me hagan otra diálisis”, dijo Moncada.

La mujer señaló que los pacientes dependen de una máquina para poder seguir viviendo.

“Hoy estoy aquí, mañana no sé, de no hacerme la diálisis, estoy expuesta a la muerte. En diciembre se murieron en esta unidad, ocho pacientes debido a la falta de insumos que trae como consecuencia que no se puede hacer este procedimiento”, detalló.

