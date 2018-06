Pacientes renales protestaron por falta de agua en Barquisimeto

Los pacientes renales del Centro Clínico de Diálisis El Ángel protestaron este lunes en la avenida Pedro León en Barquisimeto, estado Lara, porque no pueden seguir su tratamiento debido a la falta de agua.

Familiares y pacientes mantuvieron las vías bloqueadas en sentido hacia el oeste e hicieron un llamado de atención a las autoridades del estado para solucionen esta situación que afecta la salud de los pacientes.

La semana pasada numerosas protestas se llevaron a cabo por pacientes renales que no pueden seguir con su tratamiento, porque las unidades de diálisis no cuentan con el servicio de agua. Además, aseguraron que no existe un plan de contingencia por parte de las autoridades pertinentes para evitar la paralización de las terapias.

A esta hora 9.06am Los pacientes renales cerraron la avenida Pedro león en protesta, otra vez sin diálisis, no hay agua #Barquisimeto junio25 — Radio Minuto (@Radiominuto790) 25 de junio de 2018