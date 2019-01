Pacientes renales protestan en hospital de Maracay ante falta de diálisis

Pacientes renales, del estado Aragua, protestan este lunes debido a la falta de insumos, medicinas y las máquinas para realizar las diálisis en el Hospital Central de Maracay.

Los manifestantes colocaron diversos mensajes en las puertas de la entrada de la unidad de diálisis del centro hospitalario, en los que denuncian que no funcionan las máquinas y la precaria situación de los demás departamentos.

Además del mal funcionamiento de las máquinas, han manifestado que el servicio de agua y luz no funciona.

El HCM no hay nada de servicios en los pisos no hay agua ni luz el ascensor no sirve y solo llega hasta el 7 y hay q gritar, así se toma agua para subir a los pisos y miren cm están las instalaciones del hospital central de maracay pic.twitter.com/5X6rkcbJZD