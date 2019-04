Pacientes de diálisis exigieron planta eléctrica en unidad de Táchira

Un grupo de los 70 pacientes renales que se dializan en una de las 3 unidades privadas de San Cristóbal protestó y bloqueó el paso de vehículos en protesta por la falta de electricidad o de un generador que les proporcione energía a las máquinas con que les purifican la sangre de forma interdiaria.

Con tapabocas y carteles sacaron las sillas de espera de la unidad y se apostaron en medio de la vía.

"No tenemos planta eléctrica para suministrar energía a las máquinas con que nos dializan. Tenemos tanque de agua pero no se puede bombear", dijo Mario Zerpa, paciente renal de San Cristóbal.

A la capital de Táchira viajan pacientes de los estados vecinos. Quienes viven en Barinas deben recorrer, día por medio, 600 kilómetros de ida y vuelta a las unidades médicas. La frustración es mayúscula cuando no pueden dializarse.

José Antonio Moreno vive en Cordero, municipio Andrés Bello; los lunes, miércoles y viernes recorre 28 kilómetros para poder dializarse. El pasado viernes no pudo hacerlo por el corte eléctrico y comenzó a sentir los efectos de no purificar su sangre.

"El sábado me puse disfónico. Hoy tengo que dializarme porque si lo hago mañana me asfixio. No hay luz y tenemos que esperar por una planta prestada, pero no llega", dijo el hombre mientras sostenía su tapabocas y permanecía sentando en medio de la calle.

El viernes pasado Freddy Bernal, designado protector del Táchira por Nicolás Maduro, advirtió que no permitiría el bloqueo de vías por protestas y aseguró que sometería a la ley a quienes lo hicieran.