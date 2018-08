Pacientes crónicos del estado Lara protestaron ante falta de medicamentos

Pacientes crónicos protestaron este viernes en el estado Lara por la falta de insumos médicos y medicinas en la entidad. Denuncian que tienen más de seis meses sin el tratamiento que deberían recibir por parte del gobierno nacional.

"De verdad yo quiero vivir, quiero que me den mis medicamentos, quiero seguir viendo la luz todos los días. Ver a mis hijas crecer y a mis nietos, y a mis amigos que estamos en esta lucha y les pido de corazón que nos ayuden a todos los pacientes que estamos desamparados", expresó una de las pacientes, que no recibe insulina.

Los pacientes denunciaron que el gobierno no los quiere recibir ni les ofrece una explicación acerca de los medicamentos puesto que el seguro social no les provee los insumos necesarios para los tratamientos. "Ya no podemos esperar más, hay mucha gente que está falleciendo y la situación se ha agravado más con la reconversión monetaria y no conseguimos el tratamiento", indicó una manifestante.

En la última semana del mes de agosto se han registrado al menos 14 muertes de pacientes crónicos en el estado Lara por falta de medicinas.