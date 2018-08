ONG exigen al gobierno cesar detenciones arbitrarias y desapariciones

Representantes de ONG exigieron al gobierno y a los organismos de seguridad del Estado desarrollar con seriedad las averiguaciones del atentado denunciado por el presidente Nicolás Maduro, respetar el debido proceso y cesar los allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustos y las desapariciones forzadas contra quienes sospechen que pudieran estar involucrados en el suceso ocurrido el sábado en la avenida Bolívar de Caracas.

“Independientemente de las consideraciones, nos preocupan las consecuencias. Esto puede justificar un incremento de la represión hacia la disidencia, pues no es la primera vez que sucede. Este es un gobierno que ha mostrado un carácter represivo tan grave que se activó un examen preliminar ante la Corte PenalInternacional”, declaró Carlos Patiño, coordinador de Exigibilidad de Provea.

Rechazó la detención arbitraria y hurto de equipos de 11 periodistas que se encontraban en la cobertura del aniversario 81 de la Guardia Nacional. Exigió a las autoridades no usar el hecho violento para criminalizar a los ciudadanos que protestan contra la crisis del país, ni violar los derechos humanos de los que son encarcelados. “Que no se repitan las detenciones arbitrarias como las de los 11 periodistas el sábado. Que esto no se use para encarcelamiento de inocentes”, agregó.

Manuel Virgüez, director del Movimiento Vinotinto, exhortó a los organismos que llevan a cabo las investigaciones hacerlas ajustada a derecho y a la Constitución. “El gobierno ha mentido en tantas ocasiones que todo esto pareciera ser una excusa para desviar la atención de los verdaderos problemas de la gente, y perseguir a quienes los adversan”, dijo.

Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso, alertó sobre el inicio de otra ola de persecución contra la población, que trae consigo juicios predefinidos y aislamiento carcelario de los apresados. “Preocupa muchísimo que esto haya dado comienzo a una persecución penal y detenciones plagadas de irregularidades, como ya se ha visto otras veces”.

La información sobre los hechos, afirmó, ha sido escasa y carente de seriedad. Indicó que solo conoce la detención de dos personas, de las cuales uno es funcionario de la policía de Chacao, que presuntamente vivía cerca del sitio y fue apresado cuando llegaba a su casa.

“Ante un hecho tan grave como un atentado al presidente, lo coherente es que hagan una rueda de prensa e informen con detalles lo que ocurrió, y las consecuencias. Pero no ha sido así, buscaron culpables en tiempo récord. La investigación está carente de técnicas criminalísticas. Hace falta información oficial seria”.

Patiño y Virgüez hicieron un llamado al gobierno a disponer de los canales democráticos para que haya una salida pacífica de la crisis que vive el país.