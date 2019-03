Momento en el que ciudadanos rompieron piquete de la GNB en Maracaibo

Ciudadanos de Maracaibo, estado Zulia, se enfrentaron este martes a un piquete de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En un video difundido en las redes sociales, se observa el momento en el que los funcionarios pese a que disparan bombas lacrimógenas deben replegarse debido a la cantidad de manifestantes.

En diversos estados del país se han registrado manifestaciones acatando la convocatoria de Juan Guaidó, presidente interino y de la Asamblea Nacional, para que las personas exigieran las restitución del servicio de luz y agua.

El Parlamento aprobó el estado de alarma nacional debido al apagón registrado desde el jueves 7 de marzo, el cual afectó a más de 20 estados. El apagón causó la muerte de 24 personas en hospitales del país, de acuerdo a lo informado por el diputado José Manuel Olivares.

Looters in Maracaibo overpower a National Guard cordón and sack Makro hypermarket in Maracaibo Tuesday. Video confirmed by ⁦@surdaneta⁩. This was once one of the world’s oil capitals. Law of the jungle steadily spreading through Venezuelan provinces. pic.twitter.com/harhALp5iH