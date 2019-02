El mensaje de Marco Rubio a los militares en Venezuela

Marco Rubio, senador de Estados Unidos (EE UU), le envió un mensaje este sábado a los funcionarios militares en referencia a la situación politica que existe en Venezuela.

“Para los oficiales militares con los que hemos estado en contacto durante los últimos días, ha llegado el momento de que escriban sus nombres en las páginas de la historia de Venezuela. La historia recordará como héroes a los que se adelantan en este momento”, publicó en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, hizo un llamado a Emiratos Árabes Unidos a propósito de la compra de 15 toneladas de oro que realizará al Banco Central de Venezuela (BCV). “Le solicito respetuosamente que recomiende que Turquía deje de ayudar a Maduro a robar las reservas de oro de Venezuela”, escribió.

To the other military officials we have been in contact with over the last few days, the time has come for you to write your names in the pages of the history of #Venezuela. History will remember as heroes those who step forward at this moment. https://t.co/DWmRxzjDkA