Magisterio del estado Zulia protesta por reivindicaciones salariales

Trabajadores del Magisterio del estado Zulia protestan este jueves para exigir sus reivindicaciones salariales y mejoras laborables ante la situación crítica de las instituciones.

"Una vez más le decimos a Nicolás Maduro que aquí estamos y vamos a seguir estando en las calles para luchar por nuestros beneficios laborales", dijo Gualberto Mas y Rubí, secretario general de Fetramagisterio.

Rubí indicó que los estudiantes que asisten a la escuelas porque no tienen alimentos. " Los alumnos no tienen agua, no hay como llegar a las escuelas".

Los docentes informaron que semanalmente perciben un salario de 500 bolívares soberanos que solo les alcanza "para comprar dos plátanos".

