Maestros y profesores protestaron en Los Símbolos por mejores sueldos

Maestros y profesores protestaron en Los Símbolos, en Caracas, este viernes desde tempranas horas de la mañana para exigir mejoras salariales.

Reportes de Twitter indican que los maestros se desplegaban en la calle por unos segundos con pancartas. Los conductores tocaban corneta en apoyo a la protesta.

"Y no, y no, y no me quiero ir, yo quiero un sueldo digno aquí en mi país", era parte de las consignas que coreaban los manifestantes.

Esta semana se han registrado protestas de educadores en varias regiones del país para exigir atención del Estado y respeto a los contratos colectivos.

#Ahora Maestros trancan unos segundos la calle en Los Símbolos y luego regresan a la acera. Algunos carros tocan corneta en apoyo a la manifestación. #18Ene pic.twitter.com/KKKaATLgd9 — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 18 de enero de 2019

"Y no, y no, y no me quiero ir. Yo quiero un sueldo digno aquí en mi país", corean maestros en protesta en Los Símbolos. #18Ene pic.twitter.com/wrNm4Lztin — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 18 de enero de 2019

Lee más Profesores de la UCV protestaron en contra de Nicolás Maduro