Jubilados de Pequiven protestan por el pago de sus pensiones

Jubilados de la empresa Petroquímica de Venezuela (Pequiven) en Valencia, estado Carabobo, protestan en la mañana de este lunes para exigir el pago de sus pensiones.

"Nuestro fondo está compuesto por dólares, bolívares y propiedades administradas por una comisión de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)", dijo Luis Thielen, ex gerente de departamento Pequiven en una transmisión de VPI.

Ante esta situación, los ciudadanos expresaron su descontento por el incumplimiento de las autoridades, Entre ellos José Castillo, sub gerente de la Asociación de Jubilados: "La preocupación es que hay una normativa que no se cumple y no se nos paga lo que tienen que pagar".

"Agarraron nuestro dinero para hacer la misión vivienda, esos son nuestros ahorros para tener una jubilación digna", agregó.

