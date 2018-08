Jubilado de IVSS: “Me voy a morir de hambre”

Durante una protesta de pensionados en los alrededores del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) un anciano expresó que desde hace un mes no tiene dinero, por lo que ha tenido que pedirle a vecinos y personas en la calle para poder.

“¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿A dónde acudo ¿a Dios? Señor ayúdame, necesitamos que la Virgen María nos oiga si no nos oye el presidente ni nadie en este país. Me voy a morir de hambre, ¿con qué como? No tengo dinero, no tengo pensión, tengo que andar pidiendo dinero”, dijo el jubilado entre lágrimas.

El pensionado resaltó que durante 45 años trabajó en ferreterías y en todo ese tiempo pagó el seguro para intentar vivir de con ese salario.

“45 años pagando seguro y ahora viene ese señor a quitarnos, a maltratarnos y dejarnos. Yo estoy dispuesto a morir en las calles, ahí viene la policía, que venga la guardia, es lo mismo morir en la calle tiroteado por estos bandidos que morir de hambre”, aseguró.