Habitantes de Maracaibo denunciaron que no tienen agua desde diciembre

Habitantes de Maracaibo protestan este jueves para denunciar que no reciben el suministro de agua potable desde el pasado mes de diciembre, además de las fallas eléctricas por más de 60 horas continuas.

Uno de los manifestantes denunció que tuvieron luz solo por tres horas: "A las 3:00 am nos llegó el servicio de electricidad, y a las 6:00 am ya nos la habían quitado, esto no es justo".

En varios sectores del estado Zulia y de la ciudad de Maracaibo han reportado más de seis días seguidos sin suministro eléctrico, después del apagón masivo del lunes 25 de marzo.