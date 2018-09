Habitantes de Los Teques trancaron la Panamericana para exigir venta de gas

Habitantes de Los Teques, estado Miranda, trancaron la vía de El Tambor y la carretera Panamericana este sábado para exigir la venta de gas.

Reportes de Twitter indican que los manifestantes se encuentran a la altura de Los Cerritos. Usuarios reportan que los vehículos se desvían en otra dirección para evitar la congestión.

La vía se encuentra cerrada por ambos canales de circulación.

