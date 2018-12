Habitantes de Bolívar protestaron por no recibir pernil

Habitantes de la parroquia Simón Bolívar, en Ciudad Guayana (estado Bolívar), protestan la mañana de este lunes para reclamar que no han recibido el pernil prometido por el gobierno.

La información fue compartida por la periodista Pableysa Ostos, corresponsal de El Nacional Web, quien informó en su cuenta de Twitter que los ciudadanos cerraron el acceso a la avenida Guayana, a la altura de La Casa de la Mujer.

Ostos expresó que los manifestantes aseguraron que es el segundo año consecutivo que no reciben el pernil.

