Gremios apoyan canal humanitario pedido por la Cruz Roja

Representantes del gremio de la salud, un grupo de la sociedad civil y asociaciones no gubernamentales entregaron ayer en la sede principal de la Cruz Roja, en la Candelaria, un documento en respaldo a la solicitud que la organización hizo al Ejecutivo para ingresar medicamentos al país como medida humanitaria.

“Este es un ente de paz, mediador, lo que vivimos los venezolanos, en especial los pacientes crónicos, es una situación que se debe atender. Vinimos a respaldar esta organización de tanto prestigio, ellos pueden traer los insumos, pero hace falta la autorización. Sería criminal que el gobierno no acepte el canal humanitario de la Cruz Roja”, declaró Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud.

Desde la 10:00 am hasta poco más de las 11:00 am manifestaron en el lugar como medida de apoyo a la entrega del documento. Las más de cuarenta personas se aglomeraron en un mismo punto agitando sus pancartas y gritaban al unísono como principal consigna: “Venezuela unida no se rinde”.

“El pueblo se muere de hambre, la gente no tiene ni qué comer, no hay reactivos, no hay medicamentos, ahora todos los sectores debemos unirnos sin distingo político alguno como venezolanos. Tan solo una medicina para un anciano cuesta 3 millones de bolívares, ¿qué sueldo aguanta eso?”, expresó Carlos Julio Rojas, coordinador de la organización Frente en Defensa del Norte de Caracas.

La semana pasada La Cruz Roja venezolana pidió al Estado autorización para traer al país medicamentos e insumos médicos con el fin de atender los problemas de escasez en el sector salud. Estos serían enviados a través de la alianza internacional de la organización, informaron en un comunicado.

Aunque no han recibido una invitación del gobierno para reunirse y hablar sobre la solicitud, no se negarían a discutir el asunto con el Estado, dijo Zambrano.

“Hasta el momento no nos han comunicado nada, pero no rechazaríamos una reunión, es una acción humana la que tratamos, no se puede hablar de amor al pueblo de la boca para afuera, debe haber acciones”, añadió.

En los pasos siguientes pretenden llevar un documento a la Defensoría del Pueblo para darle más formalidad al planteamiento.