Fetraelec denuncia falta de mantenimiento en el sistema eléctrico

Angel Navas, presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Eléctrico (Fetraelec), denunció la falta de mantenimiento y de inversión en el sistema eléctrico nacional.

Navas señaló que las autoridades competentes no realizan los mantenimiento de planta, redes, transmisión ni distribución. Señaló que esta situación coloca al sistema eléctrico en una fragilidad que es reflejada en apagones y fallas.

"(...) Nuestras plantas cuestan millones de dólares. Esa es una inversión que debe realizarse y la que no se está haciendo, no se están haciendo los planes de mantenimiento programados ni de planta, ni en redes de transmisión y menos en distribución y eso viene mermando, colocando al sistema electrico en una fragilidad que se manifiesta en apagones, fallas, interrupciones del servicio, pero que no tiene que ver con los trabajadores", indicó Navas.

El presidente de Fetraelec rechazó que los obreros del sector tienen más de tres años sin el contrato colectivo. Las declaraciones de Navas fueron difundidas por TVVenezuela mediante su cuenta de Twiter.