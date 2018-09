Estudiantes universitarios protestan por aumento de matrículas

Un grupo de estudiantes cerró la avenida Rómulo Gallegos la mañana de este viernes para rechazar el aumento de las matrículas.

Venepress informó por medio de Twitter que alumnos de la Universidad Alejandro Humboldt y del Instituto Nuevas Profesiones cerraron la avenida Rómulo Gallegos como medida de protesta.

En imágenes difundidas en la red social se puede observar que las personas cerraron la vía para impedir el paso de los vehículos. Una de las estudiantes explicó que anteriormente debía pagar Bs 172 bolívares por el semestre, precio que aumentó a Bs 2.700.

“De la noche a la mañana nos están aumentando y la universidad no nos da los servicios necesarios: tenemos deficiencias de profesores, no tenemos pizarrón, no tenemos marcador, los baños no sirven”, explicó.

Agregó que la directora les dijo que la única opción que tienen los estudiantes es realizar el pago, para lo que extenderán un periodo de tiempo. “Hay muchos estudiantes que no están de acuerdo”, señaló.

#Urgente estudiantes de la Universidad Alejandro d Humboldt y Nuevas Profesiones protestan x aumento de matrícula. pic.twitter.com/ht3p226FSr — María Fernández (@MARIA_88AVEN) 14 de septiembre de 2018

#ÚltimaHora | Alumnos del Instituto de Nuevas Profesiones y de la Universidad Alejandro Humboldt mantienen trancada la av. Rómulo Gallegos por el aumento de la matrícula https://t.co/XqG9aWcNwY #14Sep pic.twitter.com/4zLOMtl8al — Venepress (@venepress) 14 de septiembre de 2018

Cerrado el paso en la Rómulo Gallegos a la altura de la Universidad Humboldt. Viernes 9:30 am. Protesta de estudiantes — Maria Isabel Alvarez (@miascr17) 14 de septiembre de 2018