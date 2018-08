Estudiantes de la Unimet denunciaron que la GNB los persiguió

Estudiantes de la Universidad Metropolitana (Unimet) denunciaron que fueron agredidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando se encontraban manifestando en los alrededores del Banco Central de Venezuela (BCV).

“Nosotros fuimos de manera pacífica al BCV para pronunciarnos sobre las arbitrariedades de Nicolás Maduro. No pasaron más de 10 o 15 minutos antes de que fuéramos perseguidos por patrullas de la GNB y golpeados por ciudadanos simpatizantes del gobierno”, declaró una consejera académica de la Unimet y representante del movimiento estudiantil.

La estudiante declaró que este lunes no es un día feriado, sino que es un día en el que “se han burlado” de los venezolanos y de las instituciones.

Durante la manifestación en el BCV, los estudiantes lanzaron billetes sobre las escaleras del Banco e indicaron que ese dinero ya no tiene valor en el país.

"El día de hoy los estudiantes no nos quedamos callados. Estamos cansados de que decidan si el venezolano come o no, si las instituciones se mantienen o no", expresó una estudiante durante la manifestación.

Hoy los estudiantes fuimos al BCV en protesta. Nuestra capacidad adquisitiva está acabada, es hora de rebelarnos, es hora de seguir en la calle dando la batalla final, esas no fueron medidas económicas, son medidas de miseria para los venezolanos pic.twitter.com/xDZyAkWA5A — Carlos Benucci (@Carlos_Benucci) 20 de agosto de 2018