Enfermeros evalúan protestar en el palacio presidencial por crisis

Los enfermeros planean acudir este jueves al Palacio Presidencial de Miraflores si Carlos Alvarado, ministro de salud, no atiende sus demandas de mejores salarios y dotación de medicinas a los hospitales dijo este lunes Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas.

"Del señor ministro de salud no atender a nuestro llamado, para el día jueves estaríamos organizando una visita al Palacio de Miraflores para exigir ser atendidos por el señor presidente de la República quien no debería tener miedo (...) y evitarnos la llegada", dijo en rueda de prensa Contreras.

Le enfermera indicó que las protestas se mantienen hasta que el gobierno atienda sus demandas, explicó que la intención es hacerle un llamado de atención al presidente para que tome en cuenta la petición del gremio, al que ya se han unido médicos, obreros, personal administrativo, sindicatos y profesores universitarios.

"Nosotros simplemente esperamos que el presidente nos reciba de manera amistosa", agregó al tiempo que recordó a Maduro que en el artículo 91 de la Constitución de Venezuela se establece que los salarios de los trabajadores deben establecerse tomando la referencia de la canasta básica, que se ubica en 220 millones bolívares (entre 88 y 1.913 dólares según la tasa oficial).

Reiteró que Bs. 4.000.000 mensuales (entre 1,6 y 34 dólares) no les alcanza para cubrir sus gastos debido a que un kilo de carne cuesta hasta Bs. 7.000.000 (entre 2,8 y 60 dólares).

Contreras señaló también que un sindicato, que aseguró no representa al sector salud, firmó el 30 de junio un acta de convenio laboral por el que se les aprobó un bono de 20.000.000 de bolívares (entre 8 y 173 dólares) a las enfermeras, que están dispuestas a recibir, pero que no cumple con sus demandas pues lo que piden es un salario digno.

Entretanto, los médicos, trabajadores administrativos y obreros del sector salud continuaron con sus protestas en los centros de salud de Caracas y otros estados como Táchira, Mérida y Zulia.

"No hay medicinas, no tenemos agua, no hayamos como trabajar", dijo Iván Marcano, un delegado sindical del distrito sanitario ubicado en el centro de la capital venezolana, donde los trabajadores bloquearon calles.