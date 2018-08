Enfermeras de Zulia continúan protestas por aumento salarial

El sector salud en Maracaibo, estado Zulia, continúa en paro laboral indefinido para exigir aumentos salariales que se ajusten a la realidad económica del país y mejores condiciones de trabajo dentro de los hospitales.

"No nos alcanza para alimentarnos. No alcanza para alimentar a nuestros hijos. Estamos en la lucha por nuestros pacientes que se están muriendo, no tenemos insumos para atenderlos y sin eso no hacemos nada" denunció Vicky Castellanos, enfermera de Zulia.

Este miércoles, una enfermera denunció la muerte de seis pacientes en la sala de cuidados intensivos en la que trabaja por la falta de insumos para atenderlos. Aseguró también que ella misma arriesga su vida, porque atiende a los pacientes directamente con su mano por la escasez de guantes.

Las enfermeras de todo el país cumplen 46 días consecutivos en protestas, a las que se ha sumado el resto del gremio de la salud.