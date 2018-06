Enfermeras no levantarán el paro hasta no obtener respuestas claras

Este martes enfermeras de la maternidad Santa Ana continuaron con la protesta con la exigen un sueldo digno, ya que lo que cobraron esta quincena en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) fue un millón de bolívares.

Las enfermeras advirtieron al presidente Nicolás Maduro que de no cumplir lo acordado no levantarán el paro. "Con un millón de bolívares no alimentamos a nuestros hijos" expresó una enfermera.

“Seguimos, seguimos, de paro indefinido” y “No somos guarimberos, somos enfermeros”, son algunas consignas que esbozan las enfermeras.

“Hoy en el IVSS pagaron una quincena que el máx que cobró fue de 1 millón de bs. Señor presidente, nosotros no comemos con 1 millón bs., no alimentamos a nuestros hijos con eso”, exclama enfermera de la Maternidad Santa Ana. No levantarán el paro hasta obtener respuestas #27Jun pic.twitter.com/KYz2R1LMlr — Raylí Luján (@RayliLujan) 27 de junio de 2018