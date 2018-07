Enfermeras del Hospital Vargas solicitaron ajuste salarial

Enfermeras del Hospital Vargas de Caracas protestaron este jueves frente al Cuartel San Carlos y el Panteón Nacional para exigir al gobierno nacional aumento salarial.

"Vamos a seguir protestando porque no tenemos ninguna respuesta ni del ministro de salud ni del presidente", señaló una enfermera.

La empleada indicó que el personal de enfermería recibió dos bonos monetarios "para que el personal se callara" y resaltó que los trabajadores seguirán manifestando para exigir mejoras salariales.

El sector salud tiene un mes protestando para solicitar al gobierno de Nicolás Maduro mejoras de las condiciones laborales y de los salarios.

Enfermeras del Hospital Vargas protestan para exigirle al Gobierno Nacional sueldos dignos. Aseguran que no conocen al ministro de salud, aún no le ha dado respuesta a sus exigencias y reiteran que "con un bono el gremio de enfermería no se callará". #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/Em4PebArDi