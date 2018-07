Enfermeras del Hospital Raúl Leoni en Bolívar protestan por salarios

El personal de enfermeras del Hospital Raúl Leoni ubicado en San Félix, estado Bolívar, salió a protestar este lunes para exigir mejoras en el salario.

Reportes de Twitter indicaron que los trabajadores de la salud tienen seis días continuos en manifestación, debido a la falta de atención del gobierno al sector salud.

"Hasta que el gobierno no se siente con el Colegio de Enfermeros nosotros no vamos a levantar el paro. Nuestro salario no nos alcanza ni para comprar un par de zapatos”, dijo una enfermera.

El lunes 25 de junio inició un paro nacional del gremio. Los enfermeros denuncian las fallas que hay en las infraestructuras y equipos de los hospitales, así como la falta de medicinas y materiales médicos.

Los enfermeros claman por una respuesta por parte del gobierno, que hasta ahora, solo ha señalado que se encuentra revisando las tablas salariales de todos los trabajadores públicos.