Este viernes, las enfermeras de la Clínica Popular de El Valle protestaron para exigir salarios dignos, destacan que no se trata solo de dinero, le solicitan al Ministerio de Salud que atienda las necesidades de la clínica.

Denuncian que desde hace ocho meses el quirófano se mantiene cerrado por falta de oxigeno, lo que hace imposible la atención de los pacientes.

“La protesta no es solo por la parte del salario, desde hace 10 meses no se está atendiendo ningún tipo de paciente, a las mujeres embarazadas que recorren por horas para encontrar un lugar donde dar a la luz no las estamos pudiendo atender”

Destacan que no están negando la atención a los pacientes, pero las consultas son limitadas.

Vecinos de El Valle se unen a la protesta y muestran su rechazo a las condiciones en las que se encuentra el centro asistencial.

Pacientes se suman mostrando cajas de medicinas vacías en forma de protesta para demostrar que no consiguen como realizarse sus tratamientos.