Docentes marcharon en Barquisimeto para exigir salarios justos

Más de 1.500 docentes de colegios adscritos a la AVEC, marcharon este viernes en Barquisimeto, estado Lara, para exigir salarios justos y mejores condiciones laborales.

"Y no, y no, y no me quiero ir, quiero un salario justo para quedarme en mi país" cantaron los docentes en la redoma de El Obelisco, acompañados de pancartas y banderas.

Los manifestantes exigieron a las autoridades atender la problemática a la debido a que actualmente lo que perciben no es suficiente para cubrir sus necesidades.

Así cantan los docentes en la Redoma de El Obelisco de #Barquisimeto#FeyAlegríaExigeSalarioJusto pic.twitter.com/WJqcFCiSTd — Fe y Alegría (@FeyAlegriaVE) 8 de febrero de 2019