Docentes marchan en Mérida para exigir salario justo

Personal docente en Mérida marcha este jueves para exigir al gobierno un salario justo, debido a que lo que reciben no les alcanza para cubrir sus necesidades.

En imágenes difundidas en Twitter se observa a los manifestantes con pancartas. “Por la dignidad, el respeto y los derechos laborales de los docentes”, escribieron en un cartel.

Los docentes junto a los sindicatos exigen reconocimiento de las reivindicaciones salariales.

#8Nov Docentes de #Mérida exigen salarios justos, no pueden cubrir gastos del núcleo familiar. #RespetoALosTabuladores @ReporteYa pic.twitter.com/bjbgg4Wa1l

#8Nov Docentes en #Mérida marchan exigiendo salarios justos. El salario no les alcanza ni para la alimentación de sus familias. @ReporteYa pic.twitter.com/jJMHttwggH

Los docentes de Mérida salieron a las calles hoy, entre sus consignas cantan: "Y no, y no me quiero ir, yo quiero un sueldo justo pa' quedarme en mi país" pic.twitter.com/h1MEPEksnH