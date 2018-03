Este lunes una mujer lloró ante varios funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante una protesta por falta de alimentos, en la avenida Intercomunal de El Valle.

Aseguró que muchas personas de la comunidad acuestan a los niños sin comer.

“Tenemos que acostarlos sin comer. No tenemos la bolsa de CLAP y cuando viene no trae caraota, no trae leche, viene incompleta”, agregó.

Explicó que los habitantes de la comunidad se encontraban realizando una cola para comprar sardinas antes de que iniciara la protesta. “Nos trajeron un camión de sardinas y nos engañaron; solo trajeron cuatro bandejas para esta multitud”, señaló.

La protesta inició en horas de la mañana para exigir a las autoridades que llevaran más camiones de pescado para los habitantes de la comunidad.

26 de marzo de 2018